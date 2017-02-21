Федрезерв вдохновляет долларовых «быков» - eToro

"Комментарии генсекретаря ОПЕК М. Баркиндо поддержали позитивные настроения на нефтяном рынке и стабилизацию котировок на более высоком уровне – около 57 долл./барр. В результате курс рубля возобновил рост, перешел в коридор 57.5-58 руб./долл., и рубль стал лидером по укреплению среди валют стран с формирующимися рынками, позиции большинства которых, наоборот, ослабли в ожидании публикации протокола последнего заседания ФРС США. В течение недели два указанных фактора – динамика нефтяного рынка и осмысление содержания протокола ФРС США – останутся определяющими для валютного рынка. С учетом последних высказываний главы ФРС США и других ее представителей можно предположить, что ожидания участников рынка оправдаются, и в протоколах будут замечены намеки на возможность более быстрого повышения ставок в США. Подобный сценарий уже учтен в курсах валют, поэтому при его реализации возможно лишь умеренное ослабление рубля. Компенсировать его способен относительно высокий уровень цен на нефть, сохраняющийся в преддверии заседания комитета по мониторингу сокращения добычи нефти. Вероятнее всего, сохранится текущий диапазон колебаний курса рубля (57.5-58 руб./долл.)", - отмечает главный аналитик Бинбанка Наталья Ващелюк.