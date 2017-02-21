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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Если Brent закрепится выше 57, "быки" на нашем рынке акций сохранят инициативу - ИК "ФИНАМ"
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21 февраля 2017 года 16:47

Если Brent закрепится выше 57, "быки" на нашем рынке акций сохранят инициативу - ИК "ФИНАМ"

"К середине дня российский фондовый рынок смог почти полностью отыграть снижение последних сессий. Поводом к активизации покупателей российских бумаг стала позитивная динамика рынка энергоносителей, где нефть марки Brent впервые за две недели поднялась в район 57 долларов. Также "быков" поддержала и ситуация на европейских площадках, где основные индексы растут в пределах 0,5%. Во второй половине торгов российский рынок продолжит следовать "в фарватере" цен на нефть. Если нефти марки Brent удастся закрепиться выше 57 долларов и сделать очередной шаг к верхней границе консолидации между уровнями 54 и 58 долларов, в котором она провела последние 2 месяца, "быки" на нашем рынке сохранят инициативу, что выльется в дальнейший рост основных индексов и укрепление рубля", - указывает аналитик ИК "ФИНАМ" Богдан Зварич.

Опубликовано: /ИК "ФИНАМ"/
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