Если Brent закрепится выше 57, "быки" на нашем рынке акций сохранят инициативу - ИК "ФИНАМ"

"К середине дня российский фондовый рынок смог почти полностью отыграть снижение последних сессий. Поводом к активизации покупателей российских бумаг стала позитивная динамика рынка энергоносителей, где нефть марки Brent впервые за две недели поднялась в район 57 долларов. Также "быков" поддержала и ситуация на европейских площадках, где основные индексы растут в пределах 0,5%. Во второй половине торгов российский рынок продолжит следовать "в фарватере" цен на нефть. Если нефти марки Brent удастся закрепиться выше 57 долларов и сделать очередной шаг к верхней границе консолидации между уровнями 54 и 58 долларов, в котором она провела последние 2 месяца, "быки" на нашем рынке сохранят инициативу, что выльется в дальнейший рост основных индексов и укрепление рубля", - указывает аналитик ИК "ФИНАМ" Богдан Зварич.