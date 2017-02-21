Фондовые торги закроются на положительной территории - "Открытие Брокер"

Нефть довольно активно растёт, что обещает положительное закрытие фондовых торгов в России, отмечает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. Кроме того, на американском рынке сектор энергетиков также может оказаться лидером дня, подтянув за собой индексы. Ситуация в рубле складывается в пользу российской валюты. Однако на отечественном валютном рынке фактор нефти совпал с высоким спросом в связи с грядущими налоговыми платежами и долгосрочным фактором избыточно жёсткой политики ЦБ РФ.