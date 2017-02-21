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21 февраля 2017 года 16:30
Фондовые торги закроются на положительной территории - "Открытие Брокер"
Нефть довольно активно растёт, что обещает положительное закрытие фондовых торгов в России, отмечает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. Кроме того, на американском рынке сектор энергетиков также может оказаться лидером дня, подтянув за собой индексы. Ситуация в рубле складывается в пользу российской валюты. Однако на отечественном валютном рынке фактор нефти совпал с высоким спросом в связи с грядущими налоговыми платежами и долгосрочным фактором избыточно жёсткой политики ЦБ РФ.
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22 февраля 2017 года 09:44
Американские фондовые индексы завершили на рекордных отметках торги во вторник. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в среду. Нефть держится около максимумов в среду. читать дальше
.22 февраля 2017 года 09:35
Если данные по запасам и добыче в США сильно не разочаруют, то вскоре возможна цена на нефть ближе к $60 - КИТ Финанс Брокер
"Нефть марки Brent вплотную приблизилась к верхней границе ценового коридора, в котором котировки удерживаются уже почти три месяца. Баррель в среду утром стоит $56,9. Источником позитива послужила речь генсека ОПЕК: г-н Баркиндо позитивно оценил темпы исполнения обязательств в рамках "нефтяной... читать дальше
.22 февраля 2017 года 09:09
Рынок нефти дождался свежей порции новостей, причем хороших. По крайней мере, отмечает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас, на словах. Генсек ОПЕК Баркиндо выразил уверенность в том, что в дальнейшем условия соглашения будут выполняться на еще более высоком уровне, чем сейчас.... читать дальше
.21 февраля 2017 года 16:00
Глава Банка Англии Карни заявил, что банк не будет колебаться в случае необходимости изменить свою кредитно-денежную политику. Член комитета по денежной политике Маккафферти заявил, что есть некоторая надежна на то, что через 2-3 года может начаться процесс постепенной нормализации процентных... читать дальше
.21 февраля 2017 года 11:44
"Достигнув в декабре 2016 года дна (1130,55 долларов за тройскую унцию), в 2017 году золото вошло в повышательный тренд, - отмечает начальник отдела операций с драгоценными металлами Уральского банка реконструкции и развития Евгений Афанасьев. - Несмотря на скоротечный спад цены в январе, в... читать дальше
.21 февраля 2017 года 09:35
Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник движутся разнонаправлено. Нефть марки WTI дорожает во вторник, Brent практически не изменилась. читать дальше
.21 февраля 2017 года 09:21
После небольшой просадки по итогам минувшей недели котировки Brent начали новую торговую пятидневку с движения к недельным максимумам в районе 56,65 долл./барр, констатирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. Рост актива выглядит ограниченным, но нужно отдать должное даже... читать дальше
.20 февраля 2017 года 18:45
"Настроения на североамериканском рынке природного газа меняются вместе с температурными колебаниями, - отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Цены находились на отметке 3,5 долл. США за миллион БТЕ в конце прошлого года, когда холодная и ветреная погода... читать дальше
.20 февраля 2017 года 18:35
Отсутствие сильных драйверов не дает ценам Brent выти из диапазона 53–57 долл. за баррель - УК "Альфа-Капитал"
"Цены на нефть Brent уже третью неделю колеблются в узком диапазоне около отметки в 55 долл. за баррель, - отмечает аналитик УК "Альфа-Капитал" Денис Асаинов. - Отсутствие сильных драйверов не дает ценам выти из диапазона 53–57 долл. за баррель. В центре внимания – выполнение соглашения ОПЕК и... читать дальше
.20 февраля 2017 года 17:37
В понедельник валютные торги протекают в режиме ограниченной активности в связи с отсутствием важных экономических событий и закрытыми площадками в США в честь празднования Президентского дня, отмечает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. На тонком рынке прослеживается тенденция... читать дальше
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