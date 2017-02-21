Курс евро/доллар снизился - Forexite

Глава Банка Англии Карни заявил, что банк не будет колебаться в случае необходимости изменить свою кредитно-денежную политику. Член комитета по денежной политике Маккафферти заявил, что есть некоторая надежна на то, что через 2-3 года может начаться процесс постепенной нормализации процентных ставок. Президент ФРБ в Филадельфии Харкер заявил, что не исключается возможность повышения основной ставки в США в марте. Согласно данным с денежного рынка, вероятность повышения в марте составляет лишь 20%. Давление на курс евро оказали данные опросов общественного мнения во Франции. Разница между кандидатами в президенты Макронем и Ле Пен уменьшилась до 16%. Также разница между доходностью французских и немецких облигаций находится вблизи максимальных уровней почти за 4 года. Снижение курса евро наблюдается, несмотря на высокие значения индексов деловой активности в еврозоне, которые превысили ожидания, отмечают аналитики Forexite. Поддержку доллару оказывает рост доходности облигаций в США после вчерашнего выходного дня. Апрельский фьючерс на нефть в США растет на 1,9% - выше уровня 54.80 доллара за баррель.