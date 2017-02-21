Коррекция по паре доллар/рубль, видимо, закончилась - ВТБ 24

"Для рубля текущая ситуация крайне благоприятна, коррекция по паре доллар/рубль, видимо, закончилась, пойдет снова снижение, а евро/рубль пойдет вниз тем более", - полагает аналитик ВТБ 24 Алексей Михеев.