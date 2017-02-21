.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / На этой неделе доллар получает поддержку против евро от размещений Казначейства США - ВТБ 24
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
21 февраля 2017 года 14:05
На этой неделе доллар получает поддержку против евро от размещений Казначейства США - ВТБ 24
"Итак, в США закончились выходные, рынок снова начинает расторговываться, и вторник начался со снижения по паре евро-доллар ниже отметки 1.06, в моменте 1.0575, - комментирует аналитик ВТБ24 Алексей Михеев. - При этом на этой неделе во вторник размещается 2-летних нот на 26 млрд долл., в среду 5-летних нот на 34 млрд. долл. и 2-летних нот FRN на 13 млрд долл., в четверг 7-летних нот на 28 млрд. долл. (предлагаемые объемы точно такие же, как на серии месяц назад). Как видно, пик предлагаемых объемов приходится на среду. Несмотря на то, что мы говорили о нашей уверенности падения доллара в среднесрочной перспективе, локально ситуация все-таки развивается таким образом, что доллар, видимо, опять будет расти к аукционам Казначейства США. Негативное для евро-доллара начало вторника, на наш взгляд, говорит о том, что под размещения будет попытка собрать стопы ниже отметки 1.05. Мы полагаем, что евро-доллар может на этой неделе опуститься вплоть до 1.0430, прежде чем возобновит рост. Особо подчеркнем, что никаких других соображений, кроме спекулятивных, за начатым ростом доллара мы не видим. Фьючерсы на ставки, которые на прошлой неделе начали учитывать вероятность повышения ставки в марте на уровне 42%, в понедельник скатились до 32%, в моменте чуть приподнялись и торгуются на 36%, так что с прошлой недели они вообще снизились, что должно было бы играть против доллара, но на этой неделе доллар только растет". Также эксперт отметил, что в среду в 22:00 Мск публикуются протоколы последнего заседания ФРС, так что, видимо, евро-доллар будут гнать вниз до новости, а потом выкупят против новости, как это обычно бывает. Что касается рубля, то он демонстрирует на этой неделе рост, на этой неделе доллар-рубль опускался до 57.73 благодаря росту нефти к 56.50. Кстати, обратная корреляция между курсом евро-доллара и нефтью в последнее время встречается часто. Для нефти это хороший сигнал, это значит на рынке дефицит долларов под покупки активов. Но растет, естественно, не только нефть, и американский фондовый рынок, и сырьевые металлы. Так что для рубля текущая ситуация крайне благоприятна, коррекция на доллар-рубле, по всей видимости, закончилась, пойдет снова снижение, а евро-рубль пойдет вниз тем более. На евро-долларе мы ждем возврата к 1.08, и далее роста к 1.10 в начале марта.
.
21 февраля 2017 года 11:44
"Достигнув в декабре 2016 года дна (1130,55 долларов за тройскую унцию), в 2017 году золото вошло в повышательный тренд, - отмечает начальник отдела операций с драгоценными металлами Уральского банка реконструкции и развития Евгений Афанасьев. - Несмотря на скоротечный спад цены в январе, в... читать дальше
.21 февраля 2017 года 09:35
Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник движутся разнонаправлено. Нефть марки WTI дорожает во вторник, Brent практически не изменилась. читать дальше
.21 февраля 2017 года 09:21
После небольшой просадки по итогам минувшей недели котировки Brent начали новую торговую пятидневку с движения к недельным максимумам в районе 56,65 долл./барр, констатирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. Рост актива выглядит ограниченным, но нужно отдать должное даже... читать дальше
.20 февраля 2017 года 18:45
"Настроения на североамериканском рынке природного газа меняются вместе с температурными колебаниями, - отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Цены находились на отметке 3,5 долл. США за миллион БТЕ в конце прошлого года, когда холодная и ветреная погода... читать дальше
.20 февраля 2017 года 18:35
Отсутствие сильных драйверов не дает ценам Brent выти из диапазона 53–57 долл. за баррель - УК "Альфа-Капитал"
"Цены на нефть Brent уже третью неделю колеблются в узком диапазоне около отметки в 55 долл. за баррель, - отмечает аналитик УК "Альфа-Капитал" Денис Асаинов. - Отсутствие сильных драйверов не дает ценам выти из диапазона 53–57 долл. за баррель. В центре внимания – выполнение соглашения ОПЕК и... читать дальше
.20 февраля 2017 года 17:37
В понедельник валютные торги протекают в режиме ограниченной активности в связи с отсутствием важных экономических событий и закрытыми площадками в США в честь празднования Президентского дня, отмечает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. На тонком рынке прослеживается тенденция... читать дальше
.20 февраля 2017 года 15:02
"Стоимость нефтяных контрактов остается в узком диапазоне, - комментирует аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. - Отсутствие драйверов для выхода из «боковика» на текущий момент определяет картину рынка. Фактически на рынок продолжают оказывать влияние два ключевых фактора, компенсирующих друг... читать дальше
.20 февраля 2017 года 11:02
"Нефть остается зажатой в диапазоне $55–57/баррель. В конце минувшей недели прошла встреча Комиссии по добыче, но цифры не были обнародованы. Судя по всему, их обсуждение будет происходить на этой неделе: 21–22 февраля, по крайней мере, такие даты назывались ранее. Также через месяц, 25–26 марта,... читать дальше
.20 февраля 2017 года 10:43
"Движение золота вверх последних двух месяцев (а это подъем на 100 долларов), вероятно, истощается. Однако оно еще может быть продолжено вплоть до 1250–1270 долларов, поэтому пока воздержимся от игры на понижение. Но в течение нынешней недели условия для этой игры (особенно в случае ухода цен... читать дальше
.20 февраля 2017 года 10:32
"Нефть Brent (56 долларов/баррель) пока остается в цикле повышения: каждый следующий локальный минимум выше предыдущего. Перспективы этого повышения просматриваются плохо, хотя шансы на достижение примерно 60 долларов (как итога годового роста) достаточны. Далее будем думать о коррекции и этого... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.