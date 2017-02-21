Morgan Stanley возобновил анализ Mail.ru и рекомендует покупать ее GDR

Morgan Stanley возобновил анализ Mail.ru, сообщается в обзоре инвестбанка.

Прогнозная стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Mail.ru, рассчитанная аналитиками Morgan Stanley, составляет $24 за штуку, рекомендация для этих бумаг была дана "покупать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR Mail.ru, основанный на оценках аналитиков 17 инвестиционных банков, составляет $20,13 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $17,94 за штуку.