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Главная / Аналитикам / Аналитика / Торги во вторник будут проходить в рамках 57,50-58,00 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития
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21 февраля 2017 года 12:15
Торги во вторник будут проходить в рамках 57,50-58,00 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"С открытия биржевой сессии рубль продолжил попытки тестирования максимумов, достигнув значения 57,74 руб./долл., - отмечает руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов. - Далее торговый диапазон сместился в сторону 57,80-57,95 руб./долл. Поддержку российской валюте оказывает повышение цен на нефть – стоимость контрактов Brent повышалась к уровню 56,50 долл./баррель. Особых причин для роста нет, но спекулянты, пользуясь затишьем, пытаются двигать котировки выше, в район 60 долл./баррель. Также в пользу рубля играют продажи валютной выручки экспортерами. Также сохраняется позитив на международных рынках, связанный с ожиданиями позитивной информации от нового президента США в отношении налоговой реформы. Детали пока не были озвучены, но игроки надеются, что на следующей неделе Дональд Трамп в своем выступлении даст больше информации. Это ожидание пока что подогревает спрос на рисковые активы. Мы не ожидаем сегодня от рубля каких-то рекордных темпов роста. Скорее всего, торговый диапазон сильно не изменится, торги будут проходить в рамках 57,50-58,00 руб./долл".
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21 февраля 2017 года 11:44
"Достигнув в декабре 2016 года дна (1130,55 долларов за тройскую унцию), в 2017 году золото вошло в повышательный тренд, - отмечает начальник отдела операций с драгоценными металлами Уральского банка реконструкции и развития Евгений Афанасьев. - Несмотря на скоротечный спад цены в январе, в... читать дальше
.21 февраля 2017 года 09:35
Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник движутся разнонаправлено. Нефть марки WTI дорожает во вторник, Brent практически не изменилась. читать дальше
.21 февраля 2017 года 09:21
После небольшой просадки по итогам минувшей недели котировки Brent начали новую торговую пятидневку с движения к недельным максимумам в районе 56,65 долл./барр, констатирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. Рост актива выглядит ограниченным, но нужно отдать должное даже... читать дальше
.20 февраля 2017 года 18:45
"Настроения на североамериканском рынке природного газа меняются вместе с температурными колебаниями, - отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Цены находились на отметке 3,5 долл. США за миллион БТЕ в конце прошлого года, когда холодная и ветреная погода... читать дальше
.20 февраля 2017 года 18:35
Отсутствие сильных драйверов не дает ценам Brent выти из диапазона 53–57 долл. за баррель - УК "Альфа-Капитал"
"Цены на нефть Brent уже третью неделю колеблются в узком диапазоне около отметки в 55 долл. за баррель, - отмечает аналитик УК "Альфа-Капитал" Денис Асаинов. - Отсутствие сильных драйверов не дает ценам выти из диапазона 53–57 долл. за баррель. В центре внимания – выполнение соглашения ОПЕК и... читать дальше
.20 февраля 2017 года 17:37
В понедельник валютные торги протекают в режиме ограниченной активности в связи с отсутствием важных экономических событий и закрытыми площадками в США в честь празднования Президентского дня, отмечает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. На тонком рынке прослеживается тенденция... читать дальше
.20 февраля 2017 года 15:02
"Стоимость нефтяных контрактов остается в узком диапазоне, - комментирует аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. - Отсутствие драйверов для выхода из «боковика» на текущий момент определяет картину рынка. Фактически на рынок продолжают оказывать влияние два ключевых фактора, компенсирующих друг... читать дальше
.20 февраля 2017 года 11:02
"Нефть остается зажатой в диапазоне $55–57/баррель. В конце минувшей недели прошла встреча Комиссии по добыче, но цифры не были обнародованы. Судя по всему, их обсуждение будет происходить на этой неделе: 21–22 февраля, по крайней мере, такие даты назывались ранее. Также через месяц, 25–26 марта,... читать дальше
.20 февраля 2017 года 10:43
"Движение золота вверх последних двух месяцев (а это подъем на 100 долларов), вероятно, истощается. Однако оно еще может быть продолжено вплоть до 1250–1270 долларов, поэтому пока воздержимся от игры на понижение. Но в течение нынешней недели условия для этой игры (особенно в случае ухода цен... читать дальше
.20 февраля 2017 года 10:32
"Нефть Brent (56 долларов/баррель) пока остается в цикле повышения: каждый следующий локальный минимум выше предыдущего. Перспективы этого повышения просматриваются плохо, хотя шансы на достижение примерно 60 долларов (как итога годового роста) достаточны. Далее будем думать о коррекции и этого... читать дальше
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