Рубль пока находится в достаточно комфортных условиях, внутренних рисков немного - Банк "Зенит"

"Старт недели на внутреннем валютном рынке привел к умеренному укреплению рубля, - комментируют аналитики банка"Зенит". - Цены на нефть подрастали, что заставило рубль обратить на это внимание за неимением других важных новостей. Курс доллара составил на закрытие 57.95 руб. (-47 коп.), курс евро – 61.52 руб. (-40 коп.) На международном валютном рынке доллар был стабилен, выходной день в США не позволил продемонстрировать существенных движений, несмотря на «ястребиную» риторику отдельных представителей ФРС. По итогам дня основная валютная пара осталась вблизи отметки $1.0610. Рубль пока находится в достаточно комфортных условиях. Цены на нефть растут на признаках реального выполнения странами соглашения ОПЕК+. Внутренних рисков у рубля пока немного. Власти озабочены его недавним укреплением, однако пока не готовы предпринимать шагов для выравнивания курсов до более комфортных с точки зрения бюджетных показателей. Впереди также налоговый период с оставшимся объемом платежей на уровне 0.6 трлн руб. С учетом приближающихся длинных выходных, активизации экспортеров стоит ожидать уже в ближайшие пару дней. Ситуация на мировых площадках остается волатильной, что заставит их продавать валюту даже при текущих низких уровнях обменных курсов".