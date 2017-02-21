Март может стать проверкой на прочность рубля - "Оргбанк"

"После резкого укрепления и последовавшей за ней небольшой коррекции, причиной которой стала словесная интервенция руководителя Минэкономразвития, рубль в настоящее время пытается найти точку равновесия, - отмечает шеф-дилер Оргбанка по валютным операциям Александр Королёв. - Пока российская валюта торгуется вблизи отметки 58 рублей за американский доллар. Цены на нефть, которые находятся в верхней части торгуемого диапазона с января, позволяют рублю чувствовать себя вполне уверенно. Потенциал небольшого укрепления у российской валюты с нынешних уровней имеется, если, конечно, нефтяные котировки не пойдут резко вниз. А это может произойти в любой момент, уж очень неприлично долго рынок игнорирует данные с американского энергетического рынка по запасам нефти и нефтепродуктов и росту газовых и нефтяных установок".

Тем более, что оптимизм, связанный с положительной информацией о ходе выполнения решений основных нефтедобывающих стран, включая участников ОПЕК, постепенно подходит к концу. Да и надежды на возможно скорое снижение геополитической напряженности в связи с приходом нового президента США, в предвыборных выступлениях которого были слышны нотки его лояльности к России, похоже, тают на глазах.

Некоторой отдушиной послужило решение об улучшении прогноза рейтингового агентства Moody"s по суверенному кредитному рейтингу России. Кстати, одной из главных причин недавнего стремительного укрепления рубля, явилась надежда крупных инвестиционных фондов на улучшение самого рейтинга. Оставив рейтинг на прежнем неинвестиционном уровне, рейтинговое агентство несколько остудило спекулятивный пыл игроков, хотя разница в ставках Запада и России остается, тем не менее, заманчивой.

"Проверкой на прочность российской валюты может стать следующий месяц, где ожидаются достаточно крупные долговые выплаты со стороны государства и корпоративных заемщиков в иностранной валюте. Скорее всего, именно в этот период российская валюта, которая остается в режиме свободного плавания, несмотря на недавно озвученные Минфином планы по операциям на валютном рынке, найдет свой устойчивый и приемлемый для всех сторон диапазон. Для устойчивого экономического развития и исполнения бюджета на текущий год этот интервал видится на уровнях 59 - 62 р. за доллар США. Это, разумеется, при остающихся ценах на черное золото", - заключает эксперт банка.