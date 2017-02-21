Общая обстановка на рынке ОФЗ не выглядит слишком позитивно - Росбанк

Начало недели выдалось исключительно спокойным на рынке ОФЗ в основном по причине выходного дня в США: доходности суверенных гособлигаций изменились за день в пределах +/- 2 бп. Сегодня должны быть объявлены параметры первичных аукционов Минфина. Общая обстановка на рынке ОФЗ не выглядит слишком позитивно, а активность инвесторов на короткой неделе обещает быть низкой. Как следствие, указывают специалисты Росбанка, ведомство вполне может последовать за успешным примером прошлой недели, предложив рынку одновременно бумаги с плавающей (скажем, 3-летние 24019) и фиксированной (к примеру, 15-летние ОФЗ 26218) ставками купона.