Российские игроки продолжат закрывать "длинные" позиции по акциям - Алор Брокер

Американский фондовый рынок из-за выходного не сможет сегодня в первой половине дня оказать поддержку российскому рынку акций, а нефтяные котировки "застыли" на отметке 56,2 доллара за баррель смеси Brent. Это означает, отмечает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов, что российские игроки будут предоставлены сами себе и продолжат закрывать "длинные" позиции, открытые с конца прошлого года. Индекс РТС сегодня может "просесть" в пределах 1%.