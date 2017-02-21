Вероятно, рубль ослабнет к доллару в первой половине дня - Банк "Глобэкс"

"Вероятно, рубль ослабнет к доллару в первой половине дня на фоне общего укрепления американской валюты из-за заявлений чиновника ФРС о вероятном увеличении ставки на ближайшем заседании. Однако мы полагаем, что по итогам дня рубль все-таки отыграет утраченные в начале торгов позиции. Поддерживающим фактором для нацвалюты выступит стабильный тренд по нефти", - указывает главный аналитик Банка "Глобэкс" Виктор Веселов.