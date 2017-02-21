Активность покупателей недостаточна для устойчивого роста рынка акций - ИФ "Олма"

"Внешний фон пока благоприятствует покупкам. Однако, как показали последние две недели торгов, активность покупателей недостаточна для устойчивого роста рынка. Возможно, на текущих торгах мы вновь обновим локальные минимумы по индексам. Ближайшие уровни поддержки 1130 по индексу РТС и 2060 по индексу ММВБ. На валютном рынке скорее всего продолжится консолидация в диапазоне 57,5-58,5 рублей за доллар", - отмечает начальник отдела торговых операций ИФ "Олма" Антон Манаев.