На рынке акций ждем небольшого восстановления индексов - Промсвязьбанк

"Российский рынок акций продолжает двигаться вниз по индексу ММВБ, нащупав локальную поддержку в районе 100 SMA, но продолжает консолидироваться по индексу РТС вблизи 50 SMA. Торговая активность сохраняется на пониженном уровне. Мы по-прежнему не видим явных предпосылок для усиления коррекции индексов с текущих уровней, учитывая относительно невысокие оценки рынка к нефти, стабильно высокий спрос на высокодоходные активы на глобальных рынках и близость технических уровней поддержки. На этом фоне в ближайшие несколько дней мы ждем небольшого восстановления индексов, но опасаемся, что серьезного усиления покупок с текущих уровней не произойдет до тех пор, пока не сформируется более выразительное движение в ценах на нефть. Ключевым риском для динамики российских фондовых активов является курс рубля, который сохраняет потенциал укрепления в преддверии налоговых выплат и доходного carry trade", - полагает старший управляющий по исследованиям и анализу отраслей и рынков капитала Управления исследований и аналитики Промсвязьбанка Илья Фролов.