Brent может приподняться в пределах диапазона - eToro

После небольшой просадки по итогам минувшей недели котировки Brent начали новую торговую пятидневку с движения к недельным максимумам в районе 56,65 долл./барр, констатирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. Рост актива выглядит ограниченным, но нужно отдать должное даже таким рывкам, поскольку фундаментальных факторов, способных обусловить устойчивое укрепление котировок, по-прежнему нет.

Рынок уже традиционно игнорирует данные Baker Hughes по числу буровых, которое на прошлой неделе увеличилось еще на 6 единиц. Впрочем, по сравнению с предыдущими неделями можно отметить замедление темпов ввода установок в эксплуатацию, что снижает вероятность повторения рекордного скачка запасов углеводородов.

Основным же драйвером, поддерживающим актив "на плаву", остается ожидание благоприятных результатов сокращения добычи в рамках ОПЕК+. Сегодня стартует двухдневное заседание комиссии ОПЕК по добыче. И здесь Brent вполне может получить порцию хороших новостей.

"Таким образом, не исключено движение котировок в район максимумов на 56,80-56,85, пробой которых откроет путь к 57 и выше. Однако для уверенного пробоя и закрытия выше этого психологического барьера у барреля может не хватить аргументов, и в целом пока цена будет оставаться в пределах диапазона", - заключает специалист eToro.