Открытие рынка акций сегодня ожидаем в районе 2119 пунктов по ММВБ - ИФК "Солид"

"Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близкое к нейтральному. Котировки апрельских фьючерсов на нефть марки Brent прибавили, колеблются в районе отметки в $56.2 за баррель на фоне сообщений о том, что ряд стран ОПЕК+ сокращают добычу нефти с опережением ранее согласованного графика. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром меняются мало. Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии сигнализирует о небольшом изменении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе предыдущего закрытия индекса ММВБ (2119 пунктов), предполагая, что этот фондовый индикатор продолжит совершать колебания вблизи текущих уровней под влиянием перманентных изменений внешнего фона при невысокой активности инвесторов на укороченной торговой неделе", - отмечает начальник аналитического отдела ИФК "Солид" Олег Шагов.