По итогам короткой недели более вероятен рост фондовых индексов - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

"Вчера российские индексы закрылись в отрицательной зоне. Но поскольку многие индексообразующие акции "легли" на повышательные тренды (к примеру, акции Сбербанка об.), по итогам короткой недели более вероятен рост индексов. Мы считаем, что российскому индексу ММВБ по силам "прогуляться" в первом полугодии в район 2400 пунктов или выше. Все складывается хорошо – индекс развивающихся стран от MSCI находится на максимальных за 18 месяцев значениях. Спецслужбы США говорят, что Россия развернула крылатую ракету, нарушив договор о контроле над вооружениями, на Украине обострение ситуации, но это временные препятствия для роста. Отношение к развивающимся рынком сейчас положительное", - комментирует ситуацию заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников.