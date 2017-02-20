Ставки МБК могут снизиться после праздников - "Райффайзенбанк"

"Почти всю прошлую неделю ставки МБК находились выше ключевой (к четвергу RUONIA достигла 10,39%), - отмечают эксперты "Райффайзенбанка". - С одной стороны, приток ликвидности за счет автономных факторов не усилился: по бюджетному каналу наблюдался лишь умеренный приток (76 млрд руб. в среднем в день), а рост наличности в обращении продолжился (-20 млрд руб. в среднем в день). При этом, как мы отмечали ранее, небольшой отток ликвидности (-9 млрд руб. в среднем за неделю) произошел за счет уточнения Банком России состава резервируемых обязательств. С другой стороны, депозиты банков в ЦБ выросли (на прошлом аукционе регулятор увеличил лимит привлекаемых средств с 710 млрд руб. до 870 млрд руб., который был полностью использован). На текущей неделе мы ожидаем сокращения притока ликвидности из бюджета: 27 февраля запланированы основные налоговые выплаты (НДС, НДПИ, акцизы, ~800 млрд руб.). При этом, т.к. неделя будет короткой из-за праздников, выплаты будут происходить в самом ее начале. В этой связи, мы полагаем, что ЦБ, скорее всего, снизит лимит привлекаемых средств на завтрашнем депозитном аукционе. Этот же фактор, скорее всего, может позволить ставкам денежного рынка снизиться до уровней, близких к ключевой".