На текущей неделе у рубля есть шансы на укрепление до 57,50-57,70 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития

"Рубль в понедельник пытается отыграть пятничные потери, в утреннюю сессию торги проходили в диапазоне 58,02-58,15 руб./долл., - комментирует ситуацию на валютном рынке руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов. - Активность при этом невысокая в связи с выходным днем в США. Поддержку российской валюте оказывают продажи валютной выручки экспортерами в преддверие налоговых выплат. В выходные рейтинговое агентство Moody’s улучшило прогноз рейтинга России с «негативного» на «стабильный», отметив восстановление национальной экономики, что также могло оказать положительное влияние на котировки рубля против доллара. На предстоящей короткой неделе у российской валюты есть шансы на укрепление в район 57,50-57,70 руб./долл. Из ключевых новостей недели отмечу публикацию протоколов заседания ФРС США, что может оказать влияние на ожидания участников рынка. Согласно заявлениям Джанет Йеллен на прошлой неделе, ФРС пока не намерена пересматривать свои планы по ужесточению денежно-кредитной политики, и прогноз по троекратному повышению ставки в этом году сохраняется. Ожидаемый торговый диапазон на сегодня – 58,00-58,30 руб./долл.".