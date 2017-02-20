Ориентир на диапазон 2110-2120 пунктов по индексу ММВБ - ИК "Фридом Финанс"

"Низкая торговая активность на рынке обусловлена выходным днем в США. Однако, скорее всего, затишье продлится до конца недели. Заметных корпоративных новостей также нет, поэтому большинство бумаг будет торговаться в "боковике". Ориентируюсь на диапазон 2110-2120 пунктов по индексу ММВБ, с технической точки зрения, вероятен отскок наверх от 100-дневной средней на уровень 2200 пунктов на горизонте 2-х недель, но сильное влияние окажет внешний фон. Если завтра американский рынок или цена на нефть продемонстрируют коррекцию, то линия может быть пробита, тогда вероятно, что рынок продолжит снижение к отметке 2030 пунктов", - отмечает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.