По индексу ММВБ риски роста негатива в среднесрочном плане сохраняются - ВТБ 24

"Позитивный сценарий дает ориентир отскока по ММВБ в 2174 пункта, но он всё-таки неоднозначен. Помимо праздника в США эта неделя еще и укорочена из-за российского 23 февраля, что снижает активность инвесторов, так что риски роста негатива в среднесрочном плане (на неделю и больше) сохраняются", - указывает аналитик ВТБ 24 Олег Душин.