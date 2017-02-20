Стоит ожидать достаточно длительную консолидацию в районе 60-62 руб. за доллар - Локо-Банк

"Для рубля складывается в целом не очень позитивный фон в основном из-за словесных интервенций прошлой недели. Курс достаточно быстро достиг 58,3 к доллару, и на этой неделе, скорее всего, ослабление продолжится. Затем должна наступить стабилизация в районе 59 рублей. В понедельник рубль может даже показать небольшой рост, тем не менее, на дальнейшее укрепление шансов не очень много, особенно учитывая все ожидания рынка по повышению ставки ФРС. С другой стороны, в ЦБ и МЭР отмечают, что не видят рисков из-за укрепления рубля и не планируют никаких действий. Это означает, что в серьезное укрепление в дальнейшем чиновники не верят и не ожидают его. Также стоит ожидать достаточно длительную консолидацию в районе 60-62 руб. за доллар", - полагает заместитель председателя правления Локо-Банка Андрей Люшин.