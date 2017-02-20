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Главная / Аналитикам / Аналитика / Стоит ожидать достаточно длительную консолидацию в районе 60-62 руб. за доллар - Локо-Банк
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20 февраля 2017 года 11:23
Стоит ожидать достаточно длительную консолидацию в районе 60-62 руб. за доллар - Локо-Банк
"Для рубля складывается в целом не очень позитивный фон в основном из-за словесных интервенций прошлой недели. Курс достаточно быстро достиг 58,3 к доллару, и на этой неделе, скорее всего, ослабление продолжится. Затем должна наступить стабилизация в районе 59 рублей. В понедельник рубль может даже показать небольшой рост, тем не менее, на дальнейшее укрепление шансов не очень много, особенно учитывая все ожидания рынка по повышению ставки ФРС. С другой стороны, в ЦБ и МЭР отмечают, что не видят рисков из-за укрепления рубля и не планируют никаких действий. Это означает, что в серьезное укрепление в дальнейшем чиновники не верят и не ожидают его. Также стоит ожидать достаточно длительную консолидацию в районе 60-62 руб. за доллар", - полагает заместитель председателя правления Локо-Банка Андрей Люшин.
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20 февраля 2017 года 11:02
"Нефть остается зажатой в диапазоне $55–57/баррель. В конце минувшей недели прошла встреча Комиссии по добыче, но цифры не были обнародованы. Судя по всему, их обсуждение будет происходить на этой неделе: 21–22 февраля, по крайней мере, такие даты назывались ранее. Также через месяц, 25–26 марта,... читать дальше
.20 февраля 2017 года 10:43
"Движение золота вверх последних двух месяцев (а это подъем на 100 долларов), вероятно, истощается. Однако оно еще может быть продолжено вплоть до 1250–1270 долларов, поэтому пока воздержимся от игры на понижение. Но в течение нынешней недели условия для этой игры (особенно в случае ухода цен... читать дальше
.20 февраля 2017 года 10:32
"Нефть Brent (56 долларов/баррель) пока остается в цикле повышения: каждый следующий локальный минимум выше предыдущего. Перспективы этого повышения просматриваются плохо, хотя шансы на достижение примерно 60 долларов (как итога годового роста) достаточны. Далее будем думать о коррекции и этого... читать дальше
.20 февраля 2017 года 09:45
Три основных фондовых индекса США продемонстрировали сдержанный подъем в пятницу. Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) повышается в понедельник. Цены на нефть почти не меняются в понедельник. читать дальше
.20 февраля 2017 года 09:09
Данные Baker Hughes, отразившие очередной прирост числа буровых, традиционно не вызвали реакции в сырьевом сегменте, отмечает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. Количество активных установок продолжает стабильно увеличиваться. На прошлой неделе показатель вырос еще на 6 шт.,... читать дальше
.17 февраля 2017 года 19:00
Мы ожидаем сдержанного восстановления нефтяных цен на фоне среднесрочного бокового движения, нефть в коридоре $55-57 - Бинбанк
"К концу недели цены на нефть в небольшом минусе, - отмечает аналитик Бинбанка Антон Покатович. - Укрепившийся курс американской валюты и скудный новостной фон не позволили нефтяным котировкам закрепиться на уровне выше $56. В то же время участники рынка получили первые сигналы о возможном... читать дальше
.17 февраля 2017 года 18:18
В последний торговый день недели доллар переключился в режим восстановления после недавних распродаж, отмечает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. Валюта уверенно укрепляется против основных валют, но сдает позиции в паре с иеной. EUR/USD сползает с максимумов в районе 1.0670,... читать дальше
.17 февраля 2017 года 10:57
"Пара евро-доллар, наконец, сломала локальный тренд на падение, - комментирует аналитик ВТБ 24 Алексей Михеев. - Хотя в среду наблюдалось падение восьмой день подряд, все же после обновления минимума на отметке 1.0521 евро-доллар пошел вверх, достигал 1.06, так что дневная свечка за среду... читать дальше
.17 февраля 2017 года 10:37
"Нефть пыталась вчера отскакивать, поддерживаемая новостями о возможном продлении соглашения ОПЕК+ или усилении объемов сокращения с июля, если глобальные запасы сырой нефти не продемонстрируют необходимого сокращения. Тем не менее, пока это остается на уровне слухов. Сегодня в фокусе отчет по... читать дальше
.17 февраля 2017 года 10:26
«Сегодня российская валюта будет консолидироваться около уровня 57,6 руб./долл. на фоне стабилизации цен на нефть в районе $55,7 за баррель, - отмечает аналитик ГК Exness Сергей Кочергин. - Несмотря на сокращение в январе странами ОПЕК добычи нефти, информация о росте добычи и запасов нефти в США... читать дальше
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