Движение золота вверх еще может быть продолжено вплоть до 1250–1270 долларов - ITinvest

"Движение золота вверх последних двух месяцев (а это подъем на 100 долларов), вероятно, истощается. Однако оно еще может быть продолжено вплоть до 1250–1270 долларов, поэтому пока воздержимся от игры на понижение. Но в течение нынешней недели условия для этой игры (особенно в случае ухода цен ближе к 1270) могут сформироваться. Более долгосрочная цель – 1150 долларов и ниже", - указывает директор по продажам ITinvest Андрей Хохрин.