Из акций к покупкам можно рекомендовать бумаги "Яндекса" и МТС - Алор Брокер

"Политическая эйфория, обусловленная большими надеждами на президента Трампа в плане потепления отношений между США и Россией, завершилась. В то же время нефтяные котировки продолжают находиться в диапазоне 55-57 долларов за баррель смеси Brent. В понедельник и большую часть вторника российские фондовые рынки будут работать без американских "коллег" и, на наш взгляд, могут снизиться, так как силы "быков" иссякли, все кто хотел купить российские акции уже это сделали. Сегодня индекс РТС потеряет 0,5-1%. Некоторую поддержку российским ценным бумагам окажет тот факт, что Moody's улучшило прогноз рейтинга РФ. Курсы доллара и евро вырастут до 58,7 рубля и 62,1 рубля из-за локальной перепроданности американской валюты. Из акций к покупкам можно рекомендовать бумаги "Яндекса" и МТС, которые растут против общего движения. "Короткие" позиции имеет смысл удерживать по обыкновенным акциям "Татнефти" и "Роснефти", которые направились вниз, пробивая технические уровни поддержки", - комментирует ситуацию аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.