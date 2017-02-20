Рубль имеет шансы на укрепление - Банк "Глобэкс"

"По нашему мнению, на текущей неделе, рубль имеет шансы на укрепление, поскольку 27 и 28 февраля пройдут очередные налоговые платежи (НДС, НДПИ, акцизы, налог на прибыль). На этом фоне доходности "дальних" ОФЗ могут снизиться после роста в конце прошлой недели. Таким образом, создается неплохая перспектива для продолжения "керри-трейда", но это всего лишь предположение", - отмечает главный аналитик Банка "Глобэкс" Виктор Веселов.