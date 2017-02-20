После позитивного открытия торгов возможность углубления коррекции вниз по индексу РТС остается в силе - ИФ "Олма"

С позиций технического анализа, указывает начальник отдела торговых операций ИФ "Олма" Антон Манаев, после позитивного открытия торгов в понедельник возможность углубления коррекции вниз по индексу РТС остается в силе, но в диапазоне 1130–1140 пунктов возможна поддержка. На валютном рынке сохраняется возможность снижения по паре доллар-рубль.