Понедельник на фондовом рынке откроется, вероятно, повышением котировок - Инвестиционная палата

"Понедельник на отечественном фондовом рынке откроется, вероятно, повышением котировок. На прошлой неделе состоялся выход вниз из "боковика" 2150-2250 пунктов по индексу ММВБ. Данное событие мы склонны рассматривать в пользу продавцов. Если исходить из ожиданий развития нисходящего тренда, то поиск моментов для спекулятивных продаж рекомендуем ближе к 2170-2180 пунктам по индексу ММВБ. При этом если рынок вернется выше 2170-2180, далее, по нашему мнению, возрастут шансы на продолжение колебаний в диапазоне 2150-2250, что предполагает попытки роста к 2250-2300. Таким образом, на эту неделю отдаем предпочтение поиску моментов для продаж", - указывает управляющий активами Инвестиционной палаты Александр Волынский.