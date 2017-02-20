Brent может упасть по вине Ирана - eToro

Данные Baker Hughes, отразившие очередной прирост числа буровых, традиционно не вызвали реакции в сырьевом сегменте, отмечает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. Количество активных установок продолжает стабильно увеличиваться. На прошлой неделе показатель вырос еще на 6 шт., до 597 единиц, достигнув максимального с 9 октября 2015 года значения. Пока нефть торгуется выше 50 долл./барр., эта тенденция, вероятно, будет сохраняться, и в определенный момент способна оказать ощутимое влияние на рынок, который пока сосредоточен на успехах ОПЕК+.

Впрочем, в ближайшей перспективе актив может оказаться под давлением по вине Ирана. На минувших выходных Тегеран заявил, что намерен довести добычу до 4 млн барр./сутки в апреле текущего года. Более того, в марте стартует новый пятилетний план, который ознаменуется бурением 500 новых скважин с целью нарастить производство до 4,7 млн барр./сутки. С учетом того, что недавно в Иране нашли месторождение с 2 млрд барр. сланцевой нефти, все эти известия могут расстроить инвесторов.

И хотя намерения Тегерана, который был освобожден от участия в венском соглашении, не стали сенсацией, тот факт, что наращивая добычу, страна призывает других производителей активнее сокращать добычу, может разозлить некоторых нефтедобытчиков и повлечь некоторые нарушения полугодового соглашения. А это чревато разочарованием рынка и агрессивными продажами Brent, предупреждает специалист eToro.