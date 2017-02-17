Мы ожидаем сдержанного восстановления нефтяных цен на фоне среднесрочного бокового движения, нефть в коридоре $55-57 - Бинбанк

"К концу недели цены на нефть в небольшом минусе, - отмечает аналитик Бинбанка Антон Покатович. - Укрепившийся курс американской валюты и скудный новостной фон не позволили нефтяным котировкам закрепиться на уровне выше $56. В то же время участники рынка получили первые сигналы о возможном продлении в июне сделки по сокращению добычи нефти в виде заявлений от источников в самой ОПЕК. Как итог, цены на нефть на уровне $55,4. Основными событиями грядущей недели станут: выход данных по нефтяному рынку США и встреча экспертов ОПЕК по проверке снижения добычи нефти. По нашим ожиданиям, данные от Минэнерго США на следующей неделе вновь покажут увеличение запасов нефти и вместе с данными по росту буровой активности продолжат оказывать давление на нефтяные цены. Снизить сомнения трейдеров в эффективности сделки ОПЕК, возможно, смогут эксперты из пяти стран картеля, которые соберутся в Вене для проведения мониторинга снижения добычи нефти в среду. Также мы ожидаем традиционно позитивных заявлений на конференции IP Week в Лондоне от Генсека ОПЕК М. Баркиндо о скором достижении баланса на рынке нефти. В результате, новостной фон следующей недели вновь окажет поддержку котировкам Brent. Таким образом, мы ожидаем сдержанного восстановления нефтяных цен на фоне среднесрочного бокового движения, нефть в коридоре $55-57".