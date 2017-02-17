БКС рекомендует покупать акции Сбербанка на фоне слабости котировок

Финансовая группа (ФГ) "БКС" рекомендует использовать снижение котировок акций Сбербанка (MOEX: SBER) для покупки его бумаг, говорится в обзоре ФГ.

"За последние две недели акции Сбербанка показали динамику на 5-10% хуже бумаг других банков развивающихся рынков, мы рекомендуем воспользоваться этим снижением и покупать акции российского банка", - пишут эксперты БКС.

В то же время аналитики отмечают, что Сбербанк продолжает оставаться привлекательным с точки зрения фундаментальных показателей.

Долгосрочная рекомендация для акций Сбербанка от БКС - "покупать", прогнозная стоимость - 225 рублей за штуку.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций Сбербанка, основанный на оценках аналитиков 15 инвестиционных банков, составляет 201,9 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 164,7 рубля за штуку.