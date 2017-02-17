Рубль завершит неделю с потерями - "Открытие Брокер"

"Негативные настроения на российском рынке сохраняются, и даже слабеющий рубль уже не исправляет ситуацию. Соответственно, происходящее означает более активную фиксацию прибыли от позитива на выборах Трампа. Рубль завершит неделю с потерями, но на будущей короткой неделе способен вновь показать укрепление благодаря налоговому периоду", - отмечает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.