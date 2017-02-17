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17 февраля 2017 года 17:19
БКС снизил рейтинг депозитарных расписок ММК, НЛМК и Мечела до "продавать"
(добавлены 4-5-й абзацы и таблица) Финансовая группа (ФГ) "БКС" пересмотрела прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых сталелитейных компаний РФ, сообщается в обзоре ФГ. По итогам переоценки для глобальных депозитарных расписок (GDR) "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (ММК), GDR "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (НЛМК), а также для американских депозитарных расписок (ADR) "Мечела" (MOEX: MTLR) рекомендация была понижена с "держать" до "продавать". Для GDR "Северстали" (MOEX: CHMF) и акций Evraz аналитики рекомендацию "продавать" подтвердили. "Мы понизили рекомендацию для бумаг НЛМК (который остается нашим относительным фаворитом в секторе), MMK и "Мечела" на фоне недавнего роста их котировок. Ралли было отчасти ожидаемо ввиду улучшения краткосрочной ценовой конъюнктуры на рынке стали, однако цены достигли неоправданных уровней, и потенциал падения как на внутреннем, так и на экспортном рынках на горизонте шести месяцев значительно вырос", - говорится в обзоре. Кроме того, аналитики БКС прогнозируют негативные последствия для российских стальных компаний от введения импортных пошлин в Евросоюзе; наиболее чувствительны, по их мнению, "Северсталь" и ММК. Оценки и рекомендации аналитиков (цены в долларах США): Прогнозная цена Северсталь - 10 (текущая цена - 15,3), рекомендация - продавать; Прогнозная цена НЛМК - 20 (текущая цена - 20,4), рекомендация - продавать; Прогнозная цена ММК - 7,1 (текущая цена - 9,2), рекомендация - продавать; Прогнозная цена Evraz (для акций, цены в фунтах стерлингов) - 1,9 (текущая цена - 2,25), рекомендация - продавать; Прогнозная цена Мечел - 4 (текущая цена - 7,1), рекомендация - продавать.
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17 февраля 2017 года 19:00
Мы ожидаем сдержанного восстановления нефтяных цен на фоне среднесрочного бокового движения, нефть в коридоре $55-57 - Бинбанк
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.17 февраля 2017 года 18:18
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.17 февраля 2017 года 10:57
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.17 февраля 2017 года 10:37
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.17 февраля 2017 года 10:26
«Сегодня российская валюта будет консолидироваться около уровня 57,6 руб./долл. на фоне стабилизации цен на нефть в районе $55,7 за баррель, - отмечает аналитик ГК Exness Сергей Кочергин. - Несмотря на сокращение в январе странами ОПЕК добычи нефти, информация о росте добычи и запасов нефти в США... читать дальше
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.17 февраля 2017 года 09:14
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.16 февраля 2017 года 17:33
"Доллар отступает после недавнего ралли, вызванного агрессивными сигналами от ФРС и сильной статистикой, подтвердившей готовность экономики к повышению ставок, - отмечает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. - Однако покупки не получили продолжения, и это отчасти свидетельствует... читать дальше
.16 февраля 2017 года 13:00
"Итак, в среду пара доллар-рубль пробивала отметку 57, минимум показан на отметке 56.60, - указывает эксперт ВТБ 24 Алексей Михеев. - Рубль резко вырос на этой неделе при том, что нефть на этой неделе упала, от открытия на 56.68 до текущих 55.80. В результате цена нефти в рублях просела уже до... читать дальше
.16 февраля 2017 года 09:37
Все три основных фондовых индекса США в среду обновили рекорды. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг не демонстрируют единой динамики. Цены на нефть почти не меняются в четверг. читать дальше
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