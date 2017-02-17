БКС снизил рейтинг депозитарных расписок ММК, НЛМК и Мечела до "продавать"

(добавлены 4-5-й абзацы и таблица)

Финансовая группа (ФГ) "БКС" пересмотрела прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых сталелитейных компаний РФ, сообщается в обзоре ФГ.

По итогам переоценки для глобальных депозитарных расписок (GDR) "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (ММК), GDR "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (НЛМК), а также для американских депозитарных расписок (ADR) "Мечела" (MOEX: MTLR) рекомендация была понижена с "держать" до "продавать".

Для GDR "Северстали" (MOEX: CHMF) и акций Evraz аналитики рекомендацию "продавать" подтвердили.

"Мы понизили рекомендацию для бумаг НЛМК (который остается нашим относительным фаворитом в секторе), MMK и "Мечела" на фоне недавнего роста их котировок. Ралли было отчасти ожидаемо ввиду улучшения краткосрочной ценовой конъюнктуры на рынке стали, однако цены достигли неоправданных уровней, и потенциал падения как на внутреннем, так и на экспортном рынках на горизонте шести месяцев значительно вырос", - говорится в обзоре.

Кроме того, аналитики БКС прогнозируют негативные последствия для российских стальных компаний от введения импортных пошлин в Евросоюзе; наиболее чувствительны, по их мнению, "Северсталь" и ММК.

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в долларах США):

Прогнозная цена Северсталь - 10 (текущая цена - 15,3), рекомендация - продавать;

Прогнозная цена НЛМК - 20 (текущая цена - 20,4), рекомендация - продавать;

Прогнозная цена ММК - 7,1 (текущая цена - 9,2), рекомендация - продавать;

Прогнозная цена Evraz (для акций, цены в фунтах стерлингов) - 1,9 (текущая цена - 2,25), рекомендация - продавать;

Прогнозная цена Мечел - 4 (текущая цена - 7,1), рекомендация - продавать.