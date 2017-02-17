БКС снизил рейтинг депозитарных расписок ММК, НЛМК и Мечела до "продавать"

Финансовая группа (ФГ) "БКС" пересмотрела прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых сталелитейных компаний РФ, сообщается в обзоре ФГ.

По итогам переоценки для глобальных депозитарных расписок (GDR) "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (ММК), GDR "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (НЛМК), а также для американских депозитарных расписок (ADR) "Мечела" (MOEX: MTLR) рекомендация была понижена с "держать" до "продавать".

Для GDR "Северстали" (MOEX: CHMF) и акций Evraz аналитики рекомендацию "продавать" подтвердили.