Инвесторы видят возможность продолжения роста рынка акций РФ, начинают переход в истории внутреннего спроса - Атон

Инвесторы видят сохранение потенциала роста российского рынка акций после недавнего ралли, часть из них начинает наращивать позиции в компаниях, ориентированных на внутренний рынок, сообщают аналитики инвестиционной компании (ИК) "Атон" по итогам встреч с инвесторами в Лондоне, Вене, Копенгагене, Стокгольме, Хельсинки и Таллине.

"Потенциал роста российского рынка акций остается. Однако сейчас следует действовать избирательно; выбирать компании, идущие вразрез с консенсус-прогнозами, компании, которые отстали от конкурентов и индекса. Некоторые инвесторы меняют структуры своих портфелей, перемещая средства из экспортно-ориентированных секторов (металлы и горнодобыча, нефть и газ) в секторы, ориентированные на внутренний рынок (недвижимость, потребительский сектор), ожидая дальнейшего восстановления российской экономики и стабилизации курса рубля", - говорится в обзоре ИК.

В то же время в нем обращается внимание на то, что инвесторы не верят в быстрое смягчение антироссийских санкций и опасаются, что российский фондовый рынок может упасть, если будет существенная коррекция на фондовом рынке США.

Применительно к сектору металлургии и горнодобычи аналитик "Атона" Андрей Лобазов отмечает, что "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) продолжает оставаться фаворитом у инвесторов, хотя некоторые из них продавали бумаги этой компании после достижения котировками ее акций психологической отметки в 100 рублей за акцию.

С осторожностью инвесторы смотрят на "Норильский никель" (MOEX: GMKN) из-за появившейся неопределенности в отношении поставок руды с низким содержанием никеля из Индонезии.

"Норильский никель" дорого оценен, и большинство инвесторов сократили свои позиции по нему. Кроме того, дивидендная доходность "Норникеля" больше не является уникальной, поскольку "Новолипецкий металлургический комбинат" (MOEX: NLMK) (НЛМК) и "Северсталь" (MOEX: CHMF) сейчас предлагают доходность 9-10%", - отметил А.Лобазов.

В нефтегазовом секторе, как пишет аналитик инвестиционной компании Александр Корнилов, фаворитами являются "Роснефть" (MOEX: ROSN), "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH), "Газпром" (MOEX: GAZP) и "Газпром нефть" (MOEX: SIBN). Что касается сектора электроэнергетики, то здесь А.Корнилов называет "Интер РАО" (MOEX: IRAO) и "РусГидро" (MOEX: HYDR) наиболее популярными именами в портфелях инвесторов. "В целом инвесторы позитивно смотрят на перспективы российского электроэнергетического сектора, в то же время указывая на слабое представительство компаний сектора в глобальных индексах, таких как MSCI Russia и MSCI Russia 10/40", - резюмирует эксперт.