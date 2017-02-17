Коррекция сохранится вплоть до конца фондовых торгов - ИК Еврофинансы

"Российские биржи завершают неделю снижением, драйверы роста отсутствуют, соответствующая коррекция сохранится вплоть до конца торгов, хотя привлекательность рублевых активов в этих условиях может повыситься", - отмечает специалист ИК Еврофинансы Людмила Моисеева.