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Главная / Аналитикам / Аналитика / Торговый диапазон на сегодня – 57,60-58,20 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития
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17 февраля 2017 года 13:25
Торговый диапазон на сегодня – 57,60-58,20 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"Второй день подряд рубль медленно, но верно снижается относительно доллара, - указывает руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов. - В пятницу с открытия биржевой сессии российская валюта торговалась в диапазоне 57,60-57,80 руб./долл. Предположительно, это связано с коррекцией в гособлигациях, которые до этого момента только росли, пользуясь спросом со стороны нерезидентов. Кроме того, снизились цены на нефть – нефтяные контракты торгуются вблизи значения 55,50 долл./баррель (Brent). Впрочем, рубль еще может отыграть часть утраченных позиций: на следующей неделе экспортеры будут продавать валютную выручку, аккумулируя средства для выплаты налогов (времени для этого будет не так много – следующая неделя короткая из-за праздничных выходных в России). Не исключен также частичный возврат интереса к операциям carry-trade, что также поддержит рост российской валюты. На сегодня ожидаемый торговый диапазон – 57,60-58,20 руб./долл.".
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17 февраля 2017 года 19:00
Мы ожидаем сдержанного восстановления нефтяных цен на фоне среднесрочного бокового движения, нефть в коридоре $55-57 - Бинбанк
"К концу недели цены на нефть в небольшом минусе, - отмечает аналитик Бинбанка Антон Покатович. - Укрепившийся курс американской валюты и скудный новостной фон не позволили нефтяным котировкам закрепиться на уровне выше $56. В то же время участники рынка получили первые сигналы о возможном... читать дальше
.17 февраля 2017 года 18:18
В последний торговый день недели доллар переключился в режим восстановления после недавних распродаж, отмечает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. Валюта уверенно укрепляется против основных валют, но сдает позиции в паре с иеной. EUR/USD сползает с максимумов в районе 1.0670,... читать дальше
.17 февраля 2017 года 10:57
"Пара евро-доллар, наконец, сломала локальный тренд на падение, - комментирует аналитик ВТБ 24 Алексей Михеев. - Хотя в среду наблюдалось падение восьмой день подряд, все же после обновления минимума на отметке 1.0521 евро-доллар пошел вверх, достигал 1.06, так что дневная свечка за среду... читать дальше
.17 февраля 2017 года 10:37
"Нефть пыталась вчера отскакивать, поддерживаемая новостями о возможном продлении соглашения ОПЕК+ или усилении объемов сокращения с июля, если глобальные запасы сырой нефти не продемонстрируют необходимого сокращения. Тем не менее, пока это остается на уровне слухов. Сегодня в фокусе отчет по... читать дальше
.17 февраля 2017 года 10:26
«Сегодня российская валюта будет консолидироваться около уровня 57,6 руб./долл. на фоне стабилизации цен на нефть в районе $55,7 за баррель, - отмечает аналитик ГК Exness Сергей Кочергин. - Несмотря на сокращение в январе странами ОПЕК добычи нефти, информация о росте добычи и запасов нефти в США... читать дальше
.17 февраля 2017 года 09:42
Американские фондовые индексы завершили торги в четверг с незначительными изменениями. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в пятницу. Цены на нефть слабо растут утром в пятницу. читать дальше
.17 февраля 2017 года 09:14
"Пока цена Brent удерживается над отметкой 55, шансы на пробой зоны 56 сохраняются. Утрата же этого важного уровня поддержки чревата агрессивной ликвидацией "лонгов" по Brent. Впрочем, пока ОПЕК периодически подогревает оптимизм игроков, даже в случае падения котировки, вероятнее всего, будут... читать дальше
.16 февраля 2017 года 17:33
"Доллар отступает после недавнего ралли, вызванного агрессивными сигналами от ФРС и сильной статистикой, подтвердившей готовность экономики к повышению ставок, - отмечает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. - Однако покупки не получили продолжения, и это отчасти свидетельствует... читать дальше
.16 февраля 2017 года 13:00
"Итак, в среду пара доллар-рубль пробивала отметку 57, минимум показан на отметке 56.60, - указывает эксперт ВТБ 24 Алексей Михеев. - Рубль резко вырос на этой неделе при том, что нефть на этой неделе упала, от открытия на 56.68 до текущих 55.80. В результате цена нефти в рублях просела уже до... читать дальше
.16 февраля 2017 года 09:37
Все три основных фондовых индекса США в среду обновили рекорды. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг не демонстрируют единой динамики. Цены на нефть почти не меняются в четверг. читать дальше
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