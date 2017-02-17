Краткосрочные ориентиры Brent - $55-56.5/bbl. - "Нордеа Банк"

"Нефть сдержанно прибавляет в ходе утренних торгов после просадки накануне (внутри торговой сессии четверга контракты теряли порядка 2%, - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. - Brent подбирается к отметке $56/bbl, WTI $53.5/bbl. Попытки скорректироваться сформировались после того как рынок получил статистку о новом историческом рекорде запасов нефти в США, а также данных о поставках американских производителей нефти на рынок, которые подтвердили, что активность сланцевиков начинает приносить свои плоды. В то же время рынок продолжает подпитываться положительными новостями от ОПЕК+, как в части реализации текущего соглашения о сокращении производства, так и в отношении перспектив продления договоренностей. В целом же ситуация на рынке остается относительно стабильной. Brent сохраняет уровни $54-57/bbl с декабря, устойчивых драйверов для роста, равно как и для движения вниз по-прежнему практически нет. Сегодня в фокусе данные от Baker Hughes о числе буровых, а также официальный отчет ОПЕК по объемам сокращения добычи. Краткосрочно Brent $55-56.5/bbl. Промышленные металлы за малым исключением продолжают «смотреть вверх».