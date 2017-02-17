На следующей неделе определенная поддержка для рубля сохранится со стороны "налогового фактора" - "Нордеа Банк"

"Курс доллар/евро на неделе качнулся в пользу последнего после публикации расшифровки к заседанию ЕЦБ, - комментирует аналитик "Нордеа Банка" Ольга Лапшина. - В целом никаких открытий там не оказалось, однако отмечается, что дальнейший рост инфляции будет как минимум принят во внимание. При этом по мнению регулятора подъем цен на энерготовары не привел пока к росту базовой инфляции, что позволит ЕЦБ пока сохранить стимулирующую политику. Мы полагаем, что в течение 2017 года инфляция в ЕС будет расти, в связи с этим для пары доллар/евро определяющим может стать факт повышения или не повышения ставки ФРС США в марте. Пока что рынок возлагает существенные ожидания на данный сценарий. Вероятность хоть и несколько снизилась, однако составляет сейчас 40%. Также в перспективе 1,5-2 месяца на курс может оказывать дополнительное влияние подготовка к выборам во Франции, первый тур которых пройдет 23 апреля, а второй – 7 мая. Рубль начинает возвращаться «на круги своя», показывая сегодня с утра коррекцию до 57,65 по рубль/доллар и 61,39 по рубль/евро. На следующей неделе определенная поддержка для рубля сохранится со стороны «налогового фактора», т.к. до понедельника 27 февраля у компаний и банков будет только 3 рабочих дня для продажи валюты. С началом марта коррекция может углубиться. Отметим, что Минфин продолжает покупки валюты на открытом рынке, что в перспективе 1 – 1,5 месяца будет иметь кумулятивный негативный эффект на курс рубля".