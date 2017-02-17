Без пропорционального повышения нефтяных цен рубль не сможет продолжить укрепление - Банк "Зенит"

Торги на внутреннем валютном рынке вчера ослабили позиции рубля, напоминают аналитики банка "Зенит". Рубль вновь оторвался от динамики нефтяных цен, которые немного повысились по итогам дня. Всё внимание участников рынка направлено на возможный ответ властей на обеспокоенность в отношении дорогого рубля. Курс доллара вчера составил на закрытие 57.60 руб. (+33 коп.), курс евро – 61.44 руб. (+72 коп.) На международном валютном рынке доллар ускорил темпы ослабления. По итогам дня основная валютная пара поднялась на 70 бп до $1.0670.

"Нефтяные цены держатся стабильно выше $55 за барр. и игнорируют данные по росту ее запасов и добычи в США. Ослабление доллара, начавшееся во второй половине недели, также оказывают им поддержку. Но для рубля важнее динамики нефтяных цен сейчас является обеспокоенность властей стремительным

укреплением рубля в текущем месяце, которое явно выбивается из динамики сопоставимых валют развивающихся экономик. Для защиты бюджетных целей, денежные власти могут проводить словесные интервенции, чтобы сбить

спекулятивный интерес нерезидентов к рублевым активам, либо увеличить объем покупок для Минфина. В любом случае, очевидно, что без пропорционального повышения нефтяных цен рубль не сможет продолжить укрепление", - заключают эксперты банка.