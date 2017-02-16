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Главная / Аналитикам / Аналитика / В ближайшие торговые сессии ожидаем роста индекса ММВБ - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
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16 февраля 2017 года 18:56
В ближайшие торговые сессии ожидаем роста индекса ММВБ - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
"Сегодня индекс ММВБ торгуется на уровне вчерашнего закрытия, около 2140 пунктов. С декабря индекс ММВБ находится внутри снижающегося тренда, в рамках коррекции вниз после хорошего ноябрьского роста. Сейчас создаются хорошие технические предпосылки для отскока индекса ММВБ вверх от нижней границы тренда и уровня Фибоначчи. При этом на графике рисуется разворотная фигура "флаг", что повышает вероятность отскока индекса ММВБ от текущих уровней. В ближайшие дни ожидаем роста индекса ММВБ", - отмечает аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Виктор Марков.
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16 февраля 2017 года 17:33
"Доллар отступает после недавнего ралли, вызванного агрессивными сигналами от ФРС и сильной статистикой, подтвердившей готовность экономики к повышению ставок, - отмечает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. - Однако покупки не получили продолжения, и это отчасти свидетельствует... читать дальше
.16 февраля 2017 года 13:00
"Итак, в среду пара доллар-рубль пробивала отметку 57, минимум показан на отметке 56.60, - указывает эксперт ВТБ 24 Алексей Михеев. - Рубль резко вырос на этой неделе при том, что нефть на этой неделе упала, от открытия на 56.68 до текущих 55.80. В результате цена нефти в рублях просела уже до... читать дальше
.16 февраля 2017 года 09:37
Все три основных фондовых индекса США в среду обновили рекорды. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг не демонстрируют единой динамики. Цены на нефть почти не меняются в четверг. читать дальше
.16 февраля 2017 года 09:16
Большую часть торгов среды баррель Brent пребывал под давлением и только на вечерней сессии попытался вернуться выше отметки 56. В целом же, отмечает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас, значимых изменений в сырьевом сегменте не произошло, что и объясняет ограниченный торговый... читать дальше
.15 февраля 2017 года 17:19
Мы ожидаем сдержанного восстановления котировок Brent на фоне продолжения среднесрочного бокового тренда - Бинбанк
"К середине недели трейдеры умерили свой оптимизм, вызванный выходом отчета ОПЕК о нефтедобыче в понедельник, - отмечает аналитик Бинбанка Антон Покатович. - Данные отчета подтвердили ожидания выполнения сделки ОПЕК более чем на 90% странами картеля, котировки закрепились в коридоре $55,5-56,5.... читать дальше
.15 февраля 2017 года 16:56
Доллар растет уже 11-й день подряд на фоне возродившихся надежд на скорое повышение ставки ФРС после вчерашнего выступления Дж. Йеллен, которое носило на удивление "ястребиный" характер, отмечает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. На этом фоне EUR/USD торгуется на новых... читать дальше
.15 февраля 2017 года 15:40
Область 1,0500 является ключевой, ее прорыв приведет евро/доллар к циклическим минимумам - Saxo Bank
"Инвесторы не надеялись, что глава Федрезерва Джанет Йеллен скажет что-то новое, поэтому ее выступление было воспринято как признак решительного настроя, хотя на самом деле, ничего определенного она и не сказала. Между тем акцент на рисках, связанных с длительным сохранением низких ставок, вполне... читать дальше
.15 февраля 2017 года 15:15
Выход данных в Великобритании, свидетельствующих о замедлении темпов роста среднего заработка, оказал негативное влияние на курс фунта, констатируют специалисты Forexite. Курс фунт/доллар опустился до уровня 1.2418, что почти на 60 пунктов ниже сегодняшнего максимума. Курс фунт/иена опустился с... читать дальше
.15 февраля 2017 года 15:00
Сегодня золото торгуется преимущественно в "боковом" канале в "красной зоне" на отметке 1,225 между локальными уровнями сопротивления и поддержки, а именно недельной S1 на 1,219 и месячной РР на 1,232, отмечают специалисты Dukascopy Bank SA. На замедление роста цен на золото повлияли заявления... читать дальше
.15 февраля 2017 года 14:10
"Выступление председателя ФРС США Джанет Йеллен во вторник показало, что в эти дни волнует рынок золота, - отмечает аналитик по сырьевым рынкам Julius Baer Карстен Менке. - С одной стороны, Йеллен заявила, что было бы «неразумно» поднимать ставки слишком медленно, и это оказывает давление на рынок... читать дальше
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