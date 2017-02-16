Credit Suisse поднял оценку GDR НОВАТЭКа на 10%, подтвердил рейтинг "держать"

Credit Suisse повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) со $100 до $110 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Рекомендация "держать" для этих бумаг была подтверждена.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR "НОВАТЭКа", основанный на оценках аналитиков 19 инвестиционных банков, составляет $125,1 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $130 за штуку.