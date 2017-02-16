Нынешний курс доллара в 57,2 руб./$ вполне обоснован - УК "Райффайзен Капитал"

"Мы полагаем, что в текущих условиях цена нефти марки Brent будет стоить 3200-3400 рублей за баррель. Поэтому мы считаем, что нынешний курс доллара в 57,2 руб./$ вполне обоснован, но все же близок к своему максимуму. При этом не сбрасываем со счетов и легкую панику среди держателей валюты, которая может довести курс и до 55 руб./$, как это уже случалось, например, в мае 2015 года, когда мы последний раз наблюдали доллар ниже 50 руб.", - указывает портфельный управляющий УК "Райффайзен Капитал" Михаил Кузин.