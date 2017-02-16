У фондовых индексов есть драйверы роста - ИК Еврофинансы

Внешний фон в целом скорее негативный (Азия закрылась разнопланово, фьючерсы на биржевые индексы США снижаются, Европа тоже), но драйверами роста индексов на российских биржах к завершению сессии остаются растущие нефтяные цены, высокие рублевые ставки (для операций "carry trade") и спрос на рубли в рамках налоговых платежей, отмечает специалист ИК Еврофинансы Людмила Моисеева.