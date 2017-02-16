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16 февраля 2017 года 14:08
Потенциал для ослабления рубля от текущих уровней составляет 11% - "Райффайзенбанк"
"Вчера на открытии торгов курс рубля ушел ниже 57 руб./долл., что не сопровождалось повышением цен на нефть. Это могло быть обусловлено как margin-calls по длинным позициям в долларе против рубля, так и высоким текущим счетом (по нашим оценкам, по итогам 1 кв. он составит 20 млрд долл.) при низких выплатах по внешнему долгу. В сравнении с сальдо текущего счета покупки Минфина пока выглядит незначительными (~100 млн долл. в день, или 4 млрд долл. за 1 кв.). Такая ситуация продолжится вплоть до марта, когда предстоит пройти очередной пик выплат по внешнему долгу (14,2 млрд долл., по оценке ЦБ), что может стать катализатором для разворота текущего тренда укрепления рубля. По нашим оценкам, во 2 кв. и 3 кв. при текущем уровне цен на нефть сальдо текущего счета снизится до 6 млрд долл. и 7 млрд долл., соответственно (за счет повышения доходов к выплате, состоящих из процентов и дивидендов), при этом объем покупок валюты Минфином может составить 6 млрд долл. в квартал, что вместе с погашением обязательств российских банков перед нерезидентами приведет к снижению валютной ликвидности на локальном рынке и будет способствовать ослаблению рубля (в настоящий момент курс не учитывает интервенции Минфина). Исходя из нашей модели платежного баланса, при цене Brent 55 долл./барр. равновесный курс рубля (с учетом интервенций) составляет 63,5 руб./долл. Таким образом, потенциал для ослабления рубля от текущих уровней составляет 11% (который при прочих равных может реализоваться в течение 6М), что делает более привлекательным покупку долларов, чем получение рублевой ставки (10%)", - сообщают эксперты "Райффайзенбанка".
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