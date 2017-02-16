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16 февраля 2017 года 14:42
На фондовом рынке сохраняется низкая активность и разнонаправленная динамика основных бумаг - ИК "Фридом-Финанс"
"На фондовом рынке сохраняется низкая активность и разнонаправленная динамика основных бумаг после того, как индекс ММВБ отскочил от 100 дневной средней наверх, - отмечает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. - Однако не исключено, что сегодня вновь будет принята попытка протестировать линию поддержки на уровне 2110 п. Сигналов к ее пробитию пока нет: внешний и новостной фон довольно спокойный. Хуже рынка выглядят акции Газпрома и Роснефти, на мой взгляд, техническая коррекция в них еще не завершилась, цели - 135 и 340 руб. соответственно. Однако, вероятнее всего, они будут достигнуты не ранее следующей недели. Новости по Роснефти относительно выхода из некоторых оффшорных проектов не добавляют оптимизма инвесторам. А лучше рынка выглядят акции Сбербанка - в них напротив, рисуется разворотная фигура с целью 175 руб. на горизонте 2-х недель. Нефть торгуется в боковике, не демонстрируя рынкам четких сигналов. Зато рост продолжается в драгоценных и промышленных металлах. Котировки ГМК Норникеля пока не отыграли этот рост, я ожидаю, что это произойдет в ближайшие дни, если не последует негативных корпоративных новостей. Целью можно считать уровень 10600 руб. на горизонте месяца. Рост цен на металлы, на мой взгляд, носит устойчивый характер, это не просто спекулятивный всплеск, вызванный сокращением поставок. До лета цена на золото может вернуться на уровень $1350 за унцию. Драйвером может стать рост ставки ФРС и ожидания этого, а опасения проблем в финансовом секторе Китая".
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16 февраля 2017 года 17:33
"Доллар отступает после недавнего ралли, вызванного агрессивными сигналами от ФРС и сильной статистикой, подтвердившей готовность экономики к повышению ставок, - отмечает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. - Однако покупки не получили продолжения, и это отчасти свидетельствует... читать дальше
.16 февраля 2017 года 13:00
"Итак, в среду пара доллар-рубль пробивала отметку 57, минимум показан на отметке 56.60, - указывает эксперт ВТБ 24 Алексей Михеев. - Рубль резко вырос на этой неделе при том, что нефть на этой неделе упала, от открытия на 56.68 до текущих 55.80. В результате цена нефти в рублях просела уже до... читать дальше
.16 февраля 2017 года 09:37
Все три основных фондовых индекса США в среду обновили рекорды. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг не демонстрируют единой динамики. Цены на нефть почти не меняются в четверг. читать дальше
.16 февраля 2017 года 09:16
Большую часть торгов среды баррель Brent пребывал под давлением и только на вечерней сессии попытался вернуться выше отметки 56. В целом же, отмечает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас, значимых изменений в сырьевом сегменте не произошло, что и объясняет ограниченный торговый... читать дальше
.15 февраля 2017 года 17:19
Мы ожидаем сдержанного восстановления котировок Brent на фоне продолжения среднесрочного бокового тренда - Бинбанк
"К середине недели трейдеры умерили свой оптимизм, вызванный выходом отчета ОПЕК о нефтедобыче в понедельник, - отмечает аналитик Бинбанка Антон Покатович. - Данные отчета подтвердили ожидания выполнения сделки ОПЕК более чем на 90% странами картеля, котировки закрепились в коридоре $55,5-56,5.... читать дальше
.15 февраля 2017 года 16:56
Доллар растет уже 11-й день подряд на фоне возродившихся надежд на скорое повышение ставки ФРС после вчерашнего выступления Дж. Йеллен, которое носило на удивление "ястребиный" характер, отмечает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. На этом фоне EUR/USD торгуется на новых... читать дальше
.15 февраля 2017 года 15:40
Область 1,0500 является ключевой, ее прорыв приведет евро/доллар к циклическим минимумам - Saxo Bank
"Инвесторы не надеялись, что глава Федрезерва Джанет Йеллен скажет что-то новое, поэтому ее выступление было воспринято как признак решительного настроя, хотя на самом деле, ничего определенного она и не сказала. Между тем акцент на рисках, связанных с длительным сохранением низких ставок, вполне... читать дальше
.15 февраля 2017 года 15:15
Выход данных в Великобритании, свидетельствующих о замедлении темпов роста среднего заработка, оказал негативное влияние на курс фунта, констатируют специалисты Forexite. Курс фунт/доллар опустился до уровня 1.2418, что почти на 60 пунктов ниже сегодняшнего максимума. Курс фунт/иена опустился с... читать дальше
.15 февраля 2017 года 15:00
Сегодня золото торгуется преимущественно в "боковом" канале в "красной зоне" на отметке 1,225 между локальными уровнями сопротивления и поддержки, а именно недельной S1 на 1,219 и месячной РР на 1,232, отмечают специалисты Dukascopy Bank SA. На замедление роста цен на золото повлияли заявления... читать дальше
.15 февраля 2017 года 14:10
"Выступление председателя ФРС США Джанет Йеллен во вторник показало, что в эти дни волнует рынок золота, - отмечает аналитик по сырьевым рынкам Julius Baer Карстен Менке. - С одной стороны, Йеллен заявила, что было бы «неразумно» поднимать ставки слишком медленно, и это оказывает давление на рынок... читать дальше
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