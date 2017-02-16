На фондовом рынке сохраняется низкая активность и разнонаправленная динамика основных бумаг - ИК "Фридом-Финанс"

"На фондовом рынке сохраняется низкая активность и разнонаправленная динамика основных бумаг после того, как индекс ММВБ отскочил от 100 дневной средней наверх, - отмечает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. - Однако не исключено, что сегодня вновь будет принята попытка протестировать линию поддержки на уровне 2110 п. Сигналов к ее пробитию пока нет: внешний и новостной фон довольно спокойный. Хуже рынка выглядят акции Газпрома и Роснефти, на мой взгляд, техническая коррекция в них еще не завершилась, цели - 135 и 340 руб. соответственно. Однако, вероятнее всего, они будут достигнуты не ранее следующей недели. Новости по Роснефти относительно выхода из некоторых оффшорных проектов не добавляют оптимизма инвесторам. А лучше рынка выглядят акции Сбербанка - в них напротив, рисуется разворотная фигура с целью 175 руб. на горизонте 2-х недель. Нефть торгуется в боковике, не демонстрируя рынкам четких сигналов. Зато рост продолжается в драгоценных и промышленных металлах. Котировки ГМК Норникеля пока не отыграли этот рост, я ожидаю, что это произойдет в ближайшие дни, если не последует негативных корпоративных новостей. Целью можно считать уровень 10600 руб. на горизонте месяца. Рост цен на металлы, на мой взгляд, носит устойчивый характер, это не просто спекулятивный всплеск, вызванный сокращением поставок. До лета цена на золото может вернуться на уровень $1350 за унцию. Драйвером может стать рост ставки ФРС и ожидания этого, а опасения проблем в финансовом секторе Китая".