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16 февраля 2017 года 13:52
Рынок акций остаётся безыдейным, но ожидает денежное пополнение на следующей неделе - ВТБ 24
"Рынок слабый, безыдейный. «Ходили» вчера за рублём, что только подтверждает отсутствие какой-то своей внутренней идеи на нашем фондовом рынке, - комментирует главный аналитик ВТБ24 Станислав Клещев. - Индекс ММВБ при этом переписал минимум с начала года, что даёт негативный технический сигнал. Две основные идеи, на которых росли в конце 2016 года - ожидания снятия санкций и исполнение требований о 50%-ных дивидендах госкомпаний – пока не реализованы. Удлинение паузы ЦБ РФ в цикле снижения ключевой ставки также откладывает переоценку рынка наверх. Активизация основных акционеров компаний, спешащих частично уйти в «кэш» посредством SPO/IPO, также оказывает давление, забирая ликвидность с рынка. Ещё один важный фактор, определяющий настроения на рынке – это динамика цен на нефть. Относительная стабильность котировок нефтяных контрактов с начала года - это плюс для национальной валюты, которая укрепляется на фоне более благоприятной сырьевой конъюнктуры, чем заложено в бюджет. Однако для рынка акций, в большей его части представленном акциями компаний-экспортёров укрепляющийся рубль – дополнительный вызов". Эксперт полагает, что при прочих равных отечественный рынок акций способен углубить коррекцию в район 2050 пунктов среднесрочной перспективе. Но не сразу. На следующей неделе ждём поступления на рынок денег от выкупа акций Башнефти и МТС, а это порядка $1 млрд. Реинвестирование хотя бы части этой суммы в отечественные бумаги должно оказать поддержку рынку, но вряд ли станет драйвером его переоценки или импульсом, способным переломить коррекционные настроения, уверен С. Клещев. Из корпоративных историй эксперту банка импонирует решение ММК повысить минимальную планку дивидендных выплат с 30% до 50% FCF. Эта новость способна поднять котировки акций компании, и так торгующиеся на своих исторических максимумах в рублях, ещё выше.
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16 февраля 2017 года 17:33
"Доллар отступает после недавнего ралли, вызванного агрессивными сигналами от ФРС и сильной статистикой, подтвердившей готовность экономики к повышению ставок, - отмечает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. - Однако покупки не получили продолжения, и это отчасти свидетельствует... читать дальше
.16 февраля 2017 года 13:00
"Итак, в среду пара доллар-рубль пробивала отметку 57, минимум показан на отметке 56.60, - указывает эксперт ВТБ 24 Алексей Михеев. - Рубль резко вырос на этой неделе при том, что нефть на этой неделе упала, от открытия на 56.68 до текущих 55.80. В результате цена нефти в рублях просела уже до... читать дальше
.16 февраля 2017 года 09:37
Все три основных фондовых индекса США в среду обновили рекорды. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг не демонстрируют единой динамики. Цены на нефть почти не меняются в четверг. читать дальше
.16 февраля 2017 года 09:16
Большую часть торгов среды баррель Brent пребывал под давлением и только на вечерней сессии попытался вернуться выше отметки 56. В целом же, отмечает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас, значимых изменений в сырьевом сегменте не произошло, что и объясняет ограниченный торговый... читать дальше
.15 февраля 2017 года 17:19
Мы ожидаем сдержанного восстановления котировок Brent на фоне продолжения среднесрочного бокового тренда - Бинбанк
"К середине недели трейдеры умерили свой оптимизм, вызванный выходом отчета ОПЕК о нефтедобыче в понедельник, - отмечает аналитик Бинбанка Антон Покатович. - Данные отчета подтвердили ожидания выполнения сделки ОПЕК более чем на 90% странами картеля, котировки закрепились в коридоре $55,5-56,5.... читать дальше
.15 февраля 2017 года 16:56
Доллар растет уже 11-й день подряд на фоне возродившихся надежд на скорое повышение ставки ФРС после вчерашнего выступления Дж. Йеллен, которое носило на удивление "ястребиный" характер, отмечает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. На этом фоне EUR/USD торгуется на новых... читать дальше
.15 февраля 2017 года 15:40
Область 1,0500 является ключевой, ее прорыв приведет евро/доллар к циклическим минимумам - Saxo Bank
"Инвесторы не надеялись, что глава Федрезерва Джанет Йеллен скажет что-то новое, поэтому ее выступление было воспринято как признак решительного настроя, хотя на самом деле, ничего определенного она и не сказала. Между тем акцент на рисках, связанных с длительным сохранением низких ставок, вполне... читать дальше
.15 февраля 2017 года 15:15
Выход данных в Великобритании, свидетельствующих о замедлении темпов роста среднего заработка, оказал негативное влияние на курс фунта, констатируют специалисты Forexite. Курс фунт/доллар опустился до уровня 1.2418, что почти на 60 пунктов ниже сегодняшнего максимума. Курс фунт/иена опустился с... читать дальше
.15 февраля 2017 года 15:00
Сегодня золото торгуется преимущественно в "боковом" канале в "красной зоне" на отметке 1,225 между локальными уровнями сопротивления и поддержки, а именно недельной S1 на 1,219 и месячной РР на 1,232, отмечают специалисты Dukascopy Bank SA. На замедление роста цен на золото повлияли заявления... читать дальше
.15 февраля 2017 года 14:10
"Выступление председателя ФРС США Джанет Йеллен во вторник показало, что в эти дни волнует рынок золота, - отмечает аналитик по сырьевым рынкам Julius Baer Карстен Менке. - С одной стороны, Йеллен заявила, что было бы «неразумно» поднимать ставки слишком медленно, и это оказывает давление на рынок... читать дальше
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