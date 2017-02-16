Sberbank CIB снизил рейтинг GDR Северстали и НЛМК до "держать"

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Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, пересмотрел прогнозные цены глобальных депозитарных расписок (GDR) анализируемых сталелитейных компаний РФ, сообщается в обзоре инвестбанка.

По итогам переоценки для глобальных депозитарных расписок (GDR) "Северстали" (MOEX: CHMF) и GDR "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (НЛМК) рекомендация была понижена с "покупать" до "держать".

Для GDR "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (ММК) аналитики подтвердили рекомендацию "покупать".

"Мы по-прежнему считаем бумаги MMK самыми привлекательными в секторе: при текущих ценах на сталь GDR компании торгуются с коэффициентом "EV/EBITDA на 2017 год" в 3,3 против аналогичного показателя в 4,7 у "Северстали" и 4,4 у НЛМК", - говорится в обзоре.

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в долларах США):

Прогнозная цена ММК - 12,72 (текущая цена - 9,36), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена НЛМК - 22,93 (текущая цена - 21,22), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Северсталь - 16,66 (текущая цена - 15,7), рекомендация - держать.