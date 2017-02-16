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16 февраля 2017 года 13:00
Можно продавать рубль против евро - ВТБ 24
"Итак, в среду пара доллар-рубль пробивала отметку 57, минимум показан на отметке 56.60, - указывает эксперт ВТБ 24 Алексей Михеев. - Рубль резко вырос на этой неделе при том, что нефть на этой неделе упала, от открытия на 56.68 до текущих 55.80. В результате цена нефти в рублях просела уже до 3165, заметно ниже условно комфортного для бюджета уровня 3300, это значит, рубль стал переоцененным к нефти. Как показывает практика, в целом рубль должен двигаться вслед за нефтью, иногда несколько отставая, иногда несколько опережая, и это нормально. Ускорение роста рубля может быть связано просто со срабатыванием стопов у игроков, которые до последнего верили, что доллар начнет расти, что покупки Минфина РФ смогут изменить ситуацию и которые покупали доллар еще во время стояния доллар-рубля в летнем диапазоне 62-67. Однако прорыв ниже 59 и далее 58 просто привел к слому ожиданий, возможно, в каких-то случаях, к принудительному закрытию позиций у спекулянтов, торгующих с плечом (margin call)". Если говорить более глобально, то в пользу рубля играют также ожидания смягчения санкционного режима, а также тот факт, что высокая ставка ЦБ РФ способствует притоку иностранного капитала, игре на разнице процентных ставок (carry trade), указывает эксперт банка. Но все же все эти факторы, по его мнению, имеют второстепенное значение: "Если нефть будет расти дальше, то рубль будет соответственно расти дальше, и никаких препятствий этому со стороны монетарных и финансовых властей РФ не будет, лишь бы цена нефти в рублях для наполнения бюджета оставалась на уровне 3300 или выше. Но поскольку локально рубль стал уже заметно переоцененным к нефти, то, скорее всего, ралли в рубле уже близко к окончанию. Это не повод сейчас покупать пару доллар-рубль (хотя можно просто купить нефть в рублях, купив одновременно доллар-рубль и нефть в нужной пропорции), поскольку мы можем увидеть, что нефть возобновит рост, и если даже при этом доллар-рубль останется на минимумах, то благодаря росту цены нефти цена нефти в рублях сама придет в норму. А вот по поводу пары евро-рубль мы полагаем, что настало время ее покупать. Наш прогноз на 1 кв. 2017 года остается прежний, озвученный несколько месяцев назад – доллар-рубль 55, евро-рубль 63, евро-доллар 1.15. По доллар-рублю он уже совсем не выглядит фантастикой, но вот евро-доллар явно отстал, из-за чего евро-рубль провалился уже ниже отметки 60 в моменте. Мы продолжаем считать, что доллар начнет падать и к евро, и пусть даже на прошлой неделе от 1.08 началась коррекция, которая опустила пару ниже 1.06. Мы полагаем, что евро-доллар возобновит рост и хотя бы только благодаря этому пара евро-рубль начнет расти и со временем вернется к уровню 63". Что касается поведения собственно евро-доллара, то благодаря выступлению Йеллен вероятность повышения ставки ФРС в марте еще немного выросла, с 30% до 34%, евро-доллар еще немного упал в среду, до 1.0561, но эксперт ВТБ 24 ждет на этой неделе завершения коррекции и роста обратно к 1.08. А. Михеев продолжает считать, что евро-доллар будет показывать рост вне зависимости от политики ФРС, т.к., нет никакой достоверной исторической корреляции между курсом евро-доллара и ставками в США (или дифференциалом ставок между ФРС и ЕЦБ).
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