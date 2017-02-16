Sberbank CIB снизил рейтинг GDR Северстали и НЛМК до "держать"

Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, пересмотрел прогнозные цены глобальных депозитарных расписок (GDR) анализируемых сталелитейных компаний РФ, сообщается в обзоре инвестбанка.

По итогам переоценки для глобальных депозитарных расписок (GDR) "Северстали" (MOEX: CHMF) и GDR "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (НЛМК) рекомендация была понижена с "покупать" до "держать".

Для GDR "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (ММК) аналитики подтвердили рекомендацию "покупать".